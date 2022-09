70 euro [sconto di 12 euro per chi prenota entro il 20 settembre]

Cena in barca tra i navigli della riviera del Brenta il 24 settembre 2022. Manca solo una settimana alla suggestiva cena in barca in collaborazione con Delta Tour Navigazioni tra i navigli della Riviera del Brenta e le sue ville illuminate. Ancora alcuni posti disponibili!

ITINERARIO:

Padova Porta Portello

Noventa Padovana

Strà

Dolo

Durante il tragitto un’accompagnatrice turistica ci racconterà storie e leggende di alcune tra le più belle ville che vedremo lungo la via.

MENU A CURA DI Nautilus fish&wine:

baccalà mantecato e petali di patate

schie con polentina bianca morbida

mazzancolle in saòr

paella preparata in show-cooking

finger food di tiramisù

vini di Cantina Le Volpi

Intrattenimento musicale live.

Info e prenotazioni: 3489133337