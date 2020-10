“Incontri ravvicinati”: la cena letteraria al Barco Teatro

Un sabato al mese del ciclo “Incontri ravvicinati” è completamente riservato ad una cena-racconto: quella del mese di ottobre è dedicata ad una cena triestina ed è organizzata da Claudia Fioraso, la chef di Clafèlab che assiste e corona con il suo gusto tutti gli eventi che si svolgono al Barco, e raccontata da Maurizio Stagni, un artista orafo triestino che da tempo compone delle cene letterarie nelle quali inserisce poesia, musica, arti visive in un convivio che punta all’incontro, al godimento puro e semplice del quid che sta a monte di ogni espressione.

Sabato 17 ottbre, ore 20, il pubblico assaporerà quindi i piatti e i vini più tipici del Friuli-Venezia Giulia, accompagnati da disegni estemporanei e racconti dal vivo.

Il menu

Tris di antipasti:

Liptauer con crostini di pane

Gelatina alla triestina

Fritole con l’anima

Primo:

Gnocchi di susine

Secondo:

Bollito di maiale e Capuzi garbi

Dessert:

Il Presniz di Svevo

Birra Dreher, Vitovska, Terrano e altre prelibatezze del territorio “innaffieranno” la cena

Costo e prenotazione

Costo: 45 euro, prenotazione obbligatoria del posto attraverso:

Sicurezza

Barco Teatro ha dovuto dimezzare la propria capienza per garantire il distanziamento sociale (per le cene i posti sono ulteriormente ridotti): la prenotazione è obbligatoria e si consiglia di effettuarla per tempo, se interessati, per evitare di non trovare la possibilità di partecipare.

In emergenza epidemica: ambiente con ricambio d'aria ad estrazione diretta. Presenza di dispositivi di sanificazione. Posti distanziati secondo disposizioni ministeriali. Sanificazione regolare degli ambienti. Ingresso con mascherina.

