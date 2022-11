La nuova collezione di Talking Hands, una cena lancio a Strada Facendo a Padova

Venerdì 25 novembre, ore 20, a Strada Facendo a Padova - Ristorante Etico - Cibo Arti e Incontri si svolgerà la cena di lancio della nuova collezione Autunno e Inverno di Talking Hands, studio artistico permanente che permette alle persone delle comunità di rifugiati di disegnare, creare e vendere prodotti di moda e design.

Qualità e solidarietà sono i valori da cui nasce l'esperienza di Stradafacendo, che non è solo un ristorante ma anche luogo di incontri, cultura e solidarietà. In questo locale trovano possibilità di lavoro persone svantaggiate che, accompagnate da persone speciali come Carolina e Stefano, possono riscoprire la gioia di una società accogliente e solidale.

Gli stand espositivi

Nel corso della serata verrà allestito uno stand espositivo con i prodotti della sartoria sociale e si svolgerà un concerto live dei Minimal Klezmer organizzato in due set.

Il primo set è dedicato al #rebetiko e si svolgerà durante l’aperitivo di presentazione, a partire dalle ore 20.

Il Rebetiko è un genere musicale dove si mescolano stili balcanici con influenze mediorientali. Nato ad Atene tra gli anni ’20 e ’30 del secolo scorso e principalmente nelle comunità degli esuli greci in fuga dalla Turchia, il Rebetiko costituisce un patrimonio culturale che si è diffuso in tutto il mondo, sviluppando un’ampia varietà di forme e linguaggi musicali.

Il secondo Set avrà inizio al termine della cena ed è dedicato alla musica Klezmer.

Il #klezmer, come la maggior parte delle tradizioni musicali ebraiche, è una musica dell’esilio fortemente segnata dal suo ambiente geografico e culturale. E’ infatti nell’ambiente estremamente fluido dell’Europa orientale, composta da un melting-pot di popoli con lingue e costumi diversi, che i klezmer hanno costruito dei ponti tra il mondo ebraico e quello non ebraico.

Il repertorio dei Minimal Klezmer e? il risultato della rielaborazione di canzoni e danze yiddish (freylech, sher, khusidl), romene (doina, hora), ucraine (kolomeika), anatoliche (karsilamas), greche (rebetiko). In generale, i brani sono ripensati all'interno delle pratiche compositive ed esecutive della musica colta del Novecento, dell'improvvisazione libera e del jazz.

Formazione:

Francesco Socal - clarinetti, voce;

Roberto Durante - metallofono, fisarmonica, tastierine, oggetti;

Pietro Pontini - violino, viola, oggetti;

Enrico Milani - violoncello.

Dining

In diaspora

Venerdì 25 novembre

A partire dalle ore 20

StradaFacendo Ritorante Etico

Via Chiesanuova 131 - 35136, Padova.

Visto il sempre alto numero di clienti è bene prenotare: +39 342 8328505

Info web

https://www.facebook.com/ristorantestradafacendopadova/