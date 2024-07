“A ritmo diVino”, musica, stelle e bollicine a La Roccola di Cinto Euganeo

“A ritmo diVino” è la serta in programma sabato 13 luglio, ore 20, con musica, stelle e bollicine a La Roccola di Cinto Euganeo.

Musica, stelle e bollicine

Sabato 13 luglio 2024 ore 20

Serata enogastronomica all’aperto

Allieterà la serata la musica dal vivo e mixata di Giuliano e Massimo

Menu

Antipasto

Soppressa con focaccia al rosmarino

Pizzetta di melanzana

Involtino di rucola selvatica e culatello

Abbinato al “Movida” Dry Millesimato

Bis di primi

Risotto al basilico fresco

Crepes salate con prosciutto,scamorza affumicata e zucchine

Abbinato al “Vallis” Sauvignon Blanc

Bis di secondi

Pollo pastellato e fritto con salsa allo yogurt bianco e menta

Straccetti di vitello con pomodorini spadellati

Abbinato al “Giaretta” Colli Euganei Merlot

Dolce

Torta ai tre cioccolati

Abbinato al Colli Euganei Fior D’Arancio Sp. D.O.C.G.

Costo

Il menù comprensivo di vini, acqua, caffè è di 40 euro

Per prenotare: 0429 94298 – laroccola@libero.it

Attenzione

Eventuali richieste al di fuori del menù qui citato verranno conteggiate a parte.

Il menù non è divisibile in due persone.

In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione.

Ricordiamo ai nostri ospiti che nelle nostre sale interne non sono ammessi cani.

https://laroccola.it/sabato-13-luglio-a-ritmo-divino/

https://www.facebook.com/laroccola

