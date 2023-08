Cena con l'autore

Una cena alternativa in cui incontreremo l’autrice Annalisa Brentan, che ci racconterà il suo libro “Me màma disèva”, una simpatica raccolta di detti, proverbi, filastrocche e poesie, tutte in dialetto veneto, colte dalla saggia bocca di sua mamma, per tramandare i valori di un tempo e fare ricchezza delle nostre radici.

La serata sarà anche ricca di risate, grazie alla presenza di alcuni figuranti che attraverso i detti del libro di Annalisa, ci racconteranno la vita dei contadini di un tempo che fu!



Quando? VENERDI’ 29 SETTEMBRE ore 20. Dove? Presso l’az. ag. Valle Madonnina, via Manzoni n.18, Rovolon (PD).

Costo adulti: 25 euro cad.

Costo bambini (da 3 a 11 anni): 15 euro cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Foto personale di repertorio