CENA CON DELITTO. Nuovo show “TURISTE PER CASO”. Tre turiste per caso si conoscono per la prima volta in un hotel nel sud del Marocco, per una vacanza nel deserto del Sahara, organizzata per single vintage italiane. Al loro arrivo però subito un omicidio rovinerà il loro viaggio! Chissà cosa dovranno affrontare le tre povere sprovvedute! Trasformati in investigatore e divertiti insieme a noi per risolvere il delitto!



PREZZO:

Costo adulti: 35 euro cad.

Bambini dai 3 ai 12 anni: 20 euro cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://forms.gle/mYa6iGFph76x2F4q9

Il prezzo comprende intrattenimento e l’APERICENA composta da: antipasto, due portate di piatti freddi, fra cui affettati e formaggi con confetture, dessert, caffè, acqua e vino Da “UN POCO DE BON”, Via Bagnara Alta n.1122, Zovon di Vo’ (PD

(foto Canva In.Colli Tour)