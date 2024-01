Cena con delitto a Rovolon

“Delitto ad alta quota” a Rovolon (PD) venerdì 8 marzo 2024. In arrivo una nuova interattiva “cena con delitto”! Ma signori maschi: siete invitati anche voi! Un volo di linea vi attende, salite a bordo e lasciatevi trasportare in un viaggio...pieno di mistero! Chi sarà la vittima? Chi sarà l'assassino? Ma soprattutto: riusciranno le nostre hostess a riportare l'ordine e la calma ad alta quota? Trasformarvi in investigatori e risolvete il delitto! Sarete voi i protagonisti! Sarà una serata interattiva, ricca di segreti ma soprattutto… di divertimento!!! Perchè non mancheranno le risate, in nostro stile ovviamente!

Dove? Presso il raffinato Country House “IL BUCANEVE”, Via Belvedere 15, Rovolon (PD)

Quando?

VENERDI’ 8 MARZO

Inizio serata: ORE 20

Si raccomanda la puntualità!

COSTO

Costo adulti: 45 euro cad.

Costo Bambini: 30 euro cad.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/eezTaE1YUA5oihYd6. Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.

