Cena con delitto: "Delitto ad alta quota" a Rovolon

VENERDI’ 19 APRILE passa una serata alternativa! Partecipa alla nostra “cena con delitto”: DELITTO AD ALTA QUOTA.

Un volo di linea vi attende, salite a bordo e lasciatevi trasportare in un viaggio...pieno di mistero! Chi sarà la vittima? Chi sarà l'assassino? Ma soprattutto: riusciranno le nostre hostess a riportare l'ordine e la calma ad alta quota? Trasformarvi in investigatori e risolvete il delitto! Sarete voi i protagonisti! Sarà una serata interattiva, ricca di segreti ma soprattutto… di divertimento!!! Perchè non mancheranno le risate, nel nostro stile ovviamente!

Dove? Presso l’agr.az. ag. “VALLE MADONNINA”, Via Manzoni n.18, Rovolon (PD)

Quando?

VENERDI’ 19 APRILE

Inizio serata: ORE 20

Si raccomanda la puntualità!

COSTO:

Costo adulti: 35 euro cad.

Costo Bambini: 30 euro cad.

Il prezzo comprende:

MENU’: Antipasto: affettati con tosella, bis di primi: pasticcio di cipolla e bigoli al ragù, grigliata, contorno e dolce. Acqua, vini sfusi e caffè incluso.

Intrattenimento

Organizzazione tecnica

Il prezzo non comprende

Tutto ciò non specificato alla voce “il prezzo comprende”.

Nota bene:

Avvisiamo che per motivi organizzativi si verrà uniti nello stesso tavolo ad altri partecipanti, con la possibilità di giocare in forma separata.

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

L’evento per motivi di spazio è a numero chiuso, perciò con posti limitati!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/ifY5s8vnogmaZHLbA. Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.

