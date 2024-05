Cena con delitto al Castello di Valbona

SABATO 11 MAGGIO passa una serata alternativa! Torniamo con la nostra interattiva cena con delitto intitolata “The circus”.

Siete pronti a trasformarvi in investigatori e scoprire il crimine di un bizzarro assassinio avvenuto all’interno di un tendone di un circo? Sarete voi i protagonisti! Non mancherà la nostra mitica Bertilla, chissà cosa combinerà questa volta! Prenotatevi alla nostra cena con delitto, sarà una serata interattiva, ricca di mistero ma soprattutto… di divertimento!!! Perchè non mancheranno le risate, in nostro stile ovviamente!

Dove? Presso il suggestivo Castello di Valbona, all’interno del “Ristorante al Castello di Valbona” , Via Castello, 2, Lozzo Atestino (PD). Inizio serata: ORE 20. Si raccomanda la puntualità!

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/zmGn4etqy8SHymNr7

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una nostra conferma scritta.

Immagine Canva di In.Colli Tour