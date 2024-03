Cena con delitto al Castello di Valbona

Avete mai vissuto le emozioni adrenaliniche di una “Cena con Delitto in Castello”? Allora vi diamo appuntamento venerdì 15 marzo alle 20,30 nella prestigiosa cornice del Castello di Valbona a Lozzo Atestino (PD)! Un ispettore, tre sospettati, un delitto che aspetta di essere risolto. Ma l’abilità dell’investigatore non basta, avrà bisogno di assistenza, ed ecco che entrate in gioco voi: ascoltate le deposizioni, raccogliete gli indizi, interrogate i sospettati e provate a trovare la verità… se ci riuscite!

Il Castello di Valbona diventerà un’aula investigativa in cui il pubblico dovrà essere il braccio destro del detective, verrà diviso in squadre e dovrà risolvere il delitto! La cena comprende (a testa): – Antipasto: Cannolo ripieno di ricotta e pesto alle erbette – Primo piatto: Risotto asparagi e speck – Secondo piatto: Filetto di maialino Iberico con crema di carote e patate di Rotzo al forno Sono inclusi: coperto, acqua e un calice di vino a testa Vi preghiamo di segnalare nell’apposito form eventuali variazioni per allergie o intolleranze, al fine di accontentarvi. Riuscirete a smascherare l’assassino?!

Il costo è di 45 euro per partecipante, con cena, coperto e partecipazione al delitto. La cena spettacolo si svolgerà con un minimo di 35 ed un massimo di 60 partecipanti. Il Castello di Valbona è in Via Castello, 2 a Lozzo Atestino PD