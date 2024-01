Cena con delitto nella "Serata dei risotti" a Vo'

Venerdì 16 febbraio passa una serata alternativa! Torniamo con una nostra interattiva “cena con delitto”, rispolverata dal cassetto dei nostri cavalli da battaglia! In un tranquillo Bed and Breakfast dei Colli Euganei, accade inaspettatamente un terribile omicidio! Ma per fortuna fra gli ospiti c’è la famosissima sig.ra in giallo, Jessica Fletcher, che avremo in esclusiva solo per noi (il personaggio si intende!!). E allora siete pronti a trasformarvi in investigatori e scoprire l’assassino?? Sarete voi i protagonisti! Prenotatevi alla nostra cena con delitto “In quel tranquillo B&B” , sarà una serata interattiva, ricca di mistero ma soprattutto… di divertimento!!! Perchè non mancheranno le risate, in nostro stile ovviamente!

Dove? Presso l’agriturismo “AI COLLI”, Via Roda 1515, Vo’ Euganeo (PD)

Quando? VENERDI’ 16 FEBBRAIO

Inizio serata: ORE 20. Si raccomanda la puntualità!

COSTO:

Costo adulti: 35 euro cad.

Costo Bambini: 30 euro cad.

MENU’ “SERATA DEI RISOTTI” (menù unico per tutti)

Polentina di riso integrale con funghi, scaglie di grana e profumo di tartufo

Risotto al cavolo nero con fonduta alla curcuma, noci e pomodorini secchi

Risotto radicchio e tastasale

Risotto ai porri e pancetta croccante

Risotto carciofi e topinambur

Panna cotta al latte di riso con arachidi e caramello

Acqua, vini della casa e caffè

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/v7UsRqj8y2rjSuKL6.

Importante: non sono valide le prenotazioni senza una conferma scritta.

