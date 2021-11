"Amo l’amore che fa boom!" cena e concerto al Barco Teatro, omaggio a Boris Vian

Continuano gli eventi al “Barco Teatro" a Padova. Sabato 6 novembre appuntamento con "Amo l’amore che fa boom! Omaggio a Boris Vian, spettacolo è organizzato in collaborazione con BelTeatro e Novembre Patavino.

Dettagli

Sabato 6 novembre (teatro - canzone):

Amo l’amore che fa boom! Omaggio a Boris Vian

Loris Contarini voce

Paolo Valentini chitarra

Un omaggio alla breve ma intensa vita del poeta Boris Vian. In questo spettacolo, voce e musica danno vita ad un continuo intrecciarsi di prosa, poesia e canzoni, con l’obiettivo di far conoscere al pubblico la creatività così poliedrica di questo interessante artista ma anche la sua straordinaria capacità di voler vivere fino in fondo, senza risparmio, una vita che è diventata un’antologia straordinaria di creatività.

Info utili

Inizio cena ore 19.30, concerto alle 21.30.

Costo cena + concerto 40 euro

Possibilità di partecipazione al solo spettacolo: costo 15 euro.

Prenotazione obbligatoria a:

email: info@barcoteatro.it / tel: 3755764000 / https://www.barcoteatro.it/

Info web

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook

