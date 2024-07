Cena con degustazione per il 50esimo anniversario della Proloco, l’evento a Sant’Andrea di Campodarsego

Giovedì 25 luglio, alle ore 20, l’El Salvador Wine Bar in collaborazione con ProLoco Sant'Andrea di Campodarsego - PD propone una cena con degustazione per festeggiare il 50esimo anniversario della Proloco. Cinque bicchieri di vino in abbinamento ai piatti della Proloco!

Gli abbinamenti

Aperitivo di benvenuto con cicchetto di baccala, Lessini Durello DOC, Azienda Agricola Sandro De Bruno

Antipasto di affettati e formaggi, Soave Classico DOC 2023, Suavia

Pasticcio al Ragù, Bardolino Chiaretto DOC 2023, Azienda Agricola Giovanna Tantini, Cantina e Agriturismo .

Tagliata di manzo con patate al forno, Colli Euganei Riserva DOC 2020, Cecilia di Baone, Il Filò delle Vigne

Dolce, Fior d’arancio Colli Euganei Passito DOCG 2019, Zanovello CàLustra

Dove

Presso lo stand della Festa del Vin a S. Andrea di Campodarsego, davanti alla chiesa.

A presentare i vini i Produttori e il gruppo Sommelier El Salvador Wine Bar

In omaggio ai partecipanti un gadget della Festa del Vin!

Costo

Prenotazione obbligatoria. Costo 30 euro

Prenotazioni

Per info e prenotazioni

Carraro Devis 3477796597

Callegaro Alessio 3478420737

Info web

https://www.facebook.com/photo/?fbid=967715142020285&set=a.508371697954634

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063454248901

https://www.instagram.com/p/C8b3060trwO/

