Cena e documentario “L’ultimo barcaro” per Riccardo Cappellozza al MUBA di Battaglia

Il MUBA, il Museo dei Barcari di Battaglia Terme, cioè il Museo Civico della Navigazione Fluviale, informa che, venerdì 2 ottobre alle ore 20, organizza la cena del Barcaro per Riccardo Cappellozza!

A seguire, proiezione speciale del documentario “L’ultimo barcaro” dedicato al nostro Museo e al suo fondatore, Riccardo Cappellozza.

Non un documentario tradizionale, ma un’opera artistica moderna che esalta il contenuto culturale del mestiere di barcaro.

Il documentario, nato da un’idea di Alice Momolo, per un tributo e la conservazione della memoria dei racconti barcari del compianto Riccardo, supportata con forza dalla produzione di Carlo Migotto, direttore tra l’altro del Lago Film Fest, magistralmente pennellato da Nicola Lunardelli, occhio acuto e mano ferma nel riprendere in ambienti anche inusuali ma estremamente significativi, abile montatore del video e autore delle musiche inedite che compongono il sonoro, opera nell’opera, il documentario, presentato in anteprima mondiale al lago film Fest 2020.

Dove

La cena e la proiezione del documentario si svolgeranno presso lo stand del campo sportivo di Battaglia Terme (PD), via Giuseppe Mazzini.

Questo il menu della cena:

Sformatino di zucca su vellutata di Montasio

Bigoli in salsa

Filetto di orata in manto di radicchio con

tortino di patate e verdurette dei Broli

Tiramisu del MuBa

vino, acqua e caffè

Costo

Il contributo richiesto è di 30 euro a persona. Il ricavato della serata sarà devoluto al Museo della Navigazione Fluviale di Battaglia Terme.

Prenotazione obbligatoria

Prenotazione obbligatoria entro mercoledì 30 Settembre 2020, fino ad esaurimento posti, inviando e-mail a: eventi.battagliaterme@gmail.com specificando nell’oggetto “Cena del Barcaro” e comunicando: nome-cognome, recapito telefonico e numero dei coperti da riservare.

Sicurezza

L’evento si svolgerà secondo le modalità previste dai decreti e dalle ordinanze emanate per l’emergenza Covid-19.

Per informazioni

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170

https://museonavigazione.eu/it/news/cena-e-film-lultimo-barcaro/

Museo Civico della Navigazione Fluviale

Via Ortazzo 63 - Battaglia Terme (CAP 35041 - PD)

info@museonavigazione.eu

tel. 049525170 - sms/whatsapp 3456822956

www.museonavigazione.eu

Facebook: @MuseoDellaNavigazioneFluviale

Gallery