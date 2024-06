“Musica, stelle e bollicine”, serata enogastronomica all’aperto all'azienda agricola “La Roccola”

“Musica, stelle e bollicine” è l’appuntamento dell'azienda agricola “La Roccola” in programma sabato 15 giugno.

L’evento

Sabato 15 giugno 2024 ore 20.

Serata enogastronomica all’aperto

Allieterà la serata la musica dal vivo e mixata di Giuliano e Massimo.

Menu

Antipasto

Culatello e sopressa di nostra produzione

Insalatina di gallina nostrana

Frittella alle verdure di stagione

Cestino di frolla salata alla crema di peperoni “gialli e rossi”

Abbinato al nostro “Movida” Vino spumante Dry Millesimato

Primi

Tortelli di casa in sfoglia sottile alle zucchine e menta spadellati alla crema di formaggi

Risotto alle fragole

Abbinato al nostro “Rosamunda” Raboso Rosè frizzante

Secondi

Scaloppine ai piselli di Baone

Roastbeef all’olio Evo e rucola fresca

Abbinato al nostro “Il Brigante” Raboso Vivace

Contorni di stagione

Dolce

Millefoglie alla crema chantilly

Abbinato al nostro Fior d’Arancio Spumante Dolce

Il menù comprensivo di vini, acqua, caffè è di 40 euro

Eventuali richieste al di fuori del menù qui citato verranno conteggiate a parte.

Il menù non è divisibile in due persone.

In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione.

In caso di disdetta è richiesto preavviso prima dell’evento,

in caso contrario sarà addebitato.

Ricordiamo ai nostri ospiti che nelle nostre sale non sono ammessi cani.

Per prenotare: 0429 94298 – laroccola@libero.it

Info web

https://laroccola.it/sabato-15-giugno-musica-stelle-e-bollicine

Foto articolo da https://laroccola.it/sabato-15-giugno-musica-stelle-e-bollicine