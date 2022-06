"Solstizio d’estate" serata enogastronomica all’aperto all'azienda agricola "La Roccola"

La Roccola Cantina & Agriturismo

presenta

"Solstizio d’estate"

Una serata enogastronomica all’aperto allieterà la serata la musica di Giuliano e Massimo

Quando

Sabato 18 giugno 2022

Ore 20.30

Scopri il menu della serata

Menu

Antipasto

Affettati di nostra produzione

Parmigiana di zucchine

Insalata di gallina padovana

Involtino rucola e crudo

Abbinato "Movida" Vino spumante drv

Primi

Risotto zucchine e fiori di zucca mantecato al montasio affumicato

Tortelli spinaci e ricotta spadellati ai formaggi

Abbinato "Breo" Moscato Giallo Secco

Secondi

Scaloppina ai sapori dell'orto

Roast Beef di Sorana all'olio EVO

Abbinato "Quintus" Colli Euganei Rosso

Contorni di stagione

Dolce

Millefoglie & mousse alla fragola

Abbinato Fior d'Arancio Spumante Dolce

Dettagli

Il menu comprensivo di vini, acqua, caffè è di 35 euro

Il menu non è divisibile in due persone

In caso di disdetta e richiesto preavviso prima dell'evento. In caso contrario sarà addebitato.

In caso di mal tempo la serata avrà luogo all’interno della bottaia

Informazioni

La Roccola 0429/94298 laroccola@libero.it www.laroccola.it

Via Dietromonte, 10

35030 - Cinto Eugnaneo Padova (Provinciale Este-Vo)

Info web

https://laroccola.it/solstizio-destate-sabato-a-cena-18-giugno-2022/

Foto articolo da Facebook