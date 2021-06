Cena campestre in fattoria all'azienda agricola Valle Madonnina di Rovolon

Cena campestre in fattoria intervallata da sketch sul tema del Filò del grande attore Dario Carturan.

Venerdì 18 Giugno

Ore 20

Presso l'Az. Agricola Valle Madonnina Rovolon (PD)

Menù:

Aperitivo di benvenuto con antipasto di crostini, sfoglia e ricotta, annaffiati da un goto di Serprino.

Bigoli fatti in casa al ragù.

Piatto campestre con tosella, polenta, salame ai ferri e assaggi di formaggi vari.

Gelato con il latte delle mucche di Denis.

Dolce casareccio con un goto di Moscato.

Caffè.

La cena sarà a base dei prodotti a Km zero dell'az. Agricola VALLE MADONNINA in collaborazione con l'azienda vitivinicola FARASIN (vino sfuso e in bottiglia).

Costi:

35 euro a persona

Per i bambini è previsto un menù unico baby 15 euro (Acconto di € 10,00 a persona al momento della prenotazione)

Informazioni e contatti

Da un'idea di Barbara Tognon in occasione del centenario della nascita del Poeta e amico Andrea Zanzotto.

PRENOTAZIONE OBBIGATORIA - POSTI LIMITATI

Tamara: www.incollitour.it/eventi - Tel. 345 4041017

