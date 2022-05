Cena floreale al Roemerkeller di Padova ill 27 maggio 2022. Ci troveremo alle ore 20.30 davanti al locale Roemerkeller per una cena in compagnia. All’arrivo la nostra tour leader contribuirà subito alle presentazioni per rompere il ghiaccio e dare il via alla nostra cena in compagnia. Sarete alternati uomo e donna in modo da facilitare la conoscenza. Ecco l’occasione giusta per allargare la propria rete di conoscenze ed amicizie. Il tema sarà Floreale, gradito vestito a tema.

Evento confermato se vi sarà un numero minimo di 12 partecipanti. Fascia di età: 40-55 anni. L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 23 maggio.

Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare: 3488781211.



Web: https://www.eventisingle.info.