"Manicaretti alla Marinetti. Un cena futurista" al Barco Teatro

Per trascorrere delle piacevoli serate coniugando convivialità, cultura e buona tavola, Barco Teatro propone al suo pubblico per i mesi di giugno e luglio 3 cene – racconto: cene allestite nello spazio aperto del Barco, circondati dalle quinte monumentali di Villa Torn e immersi nella quiete del suo giardino, i cui menu sono ispirati a testi letterari e cinematografici (come la cultura futurista o la saga “Star Trek”) o a personaggi illustri della cultura e della scienza (come Galileo Galilei) e, accompagnati da letture, momenti recitativi, proiezioni.

Il primo appuntamento è per mercoledì 24 giugno: nello spirito del Movimento Futurista che, nei primi del ‘900 in Italia voleva rivoluzionare anche le abitudini alimentari tramite abbinamenti e prescrizioni assurde scardinando abitudini e tradizioni della cucina italiana, Chef Claudia Fioraso insieme a Riccardo Broch ha ideato per la serata un menù adatto ad una cena bizzarra e fuori dagli schemi. Durante la cena verranno proposti brani del “Manifesto della Cucina Futurista” di Filippo Tommaso Marinetti, fondatore del Movimento Futurista, recitati da Bruno Lovadina, Marina De Luca e Barbara Giovannelli.

Mercoledì 22 giugno ore 20 – Prima cena-racconto

Claudia Fioraso con Riccardo Broch,

Bruno Lovadina, Marina De Luca, Barbara Giovannelli

Manicaretti alla Marinetti. Una cena futurista

40 euro cena + spettacolo – inizio ore 20.

Prenotazione obbligatoria a:

biglietteria@barcoteatro.it / https://www.barcoteatro.it/

informazioni: info@barcoteatro.it / 3755764000

https://www.facebook.com/events/771801023961082

