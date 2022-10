Cena e serata karaoke con Eventi single

Quota senza Vip-card uomo: 31 euro (11 euro in caparra per riservare il posto + 20 euro saldo menù sul posto) Quota senza Vip-card donna: 30 euro (10 euro in caparra per riservare il posto + 20 euro saldo menù sul posto) Titolari Vip-card: 27 euro (7 euro in caparra per riservare il posto + 20 euro saldo menù sul posto)

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Come funziona? Ci vediamo al Radio City Music Hall Italy, una location calda e accogliente: un'atmosfera perfetta per conoscere nuove persone interessanti e trascorrere una serata tra divertimento, chiacchiere e buona musica. Nella prima parte della serata si svolgerà la cena con menù che vi darà la possibilità di scegliere tra diverse opzioni, modo perfetto per iniziare a conoscervi... e poi tutti pronti a scatenarsi in una divertentissima serata karaoke! Il ritrovo è alle 20:00 direttamente sul posto, ti abbiamo convinto a partecipare?

Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne. La nostra animatrice Antonella sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie! Vi aspettiamo con il gruppo di Oj Eventi Single!

Quota senza Vip-card uomo: 31 euro (11 euro in caparra per riservare il posto + 20 euro saldo menù sul posto)

Quota senza Vip-card donna: 30 euro (10 euro in caparra per riservare il posto + 20 euro saldo menù sul posto)

Titolari Vip-card: 27 euro (7 euro in caparra per riservare il posto + 20 euro saldo menù sul posto)

Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 15 Novembre .Ti aspettiamo alle ore 20 al Radio City Music Hall Italy, Via Palestro 62, 35138 Padova PD. Per ulteriori informazioni, prenotazioni: tel. 3488781211.