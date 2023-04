Cena tradizionale padovana e passeggiata primaverile con Eventi single

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto) Quota senza Vip-card donna: 10 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto) Titolari Vip-card: 7 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto) Sconti se porti degli amici

Prezzo Quota senza Vip-card uomo: 12 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto) Quota senza Vip-card donna: 10 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto) Titolari Vip-card: 7 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto) Sconti se porti degli amici

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! Divertimento e confronto con persone esclusivamente single con la presenza attenta e dedicata delle nostre animatrici!

Amanti della primavera, fatevi avanti! Vi aspetta una cena tipica della tradizione padovana all'insegna di fiori e colori presso POP - Piccola Osteria Padovana. Non solo, la serata proseguirà con una passeggiata tra le vie di Padova per godere dell'atmosfera della stagione. Al termine, avrete la possibilità di vincere un premio come miglior vestito floreale per lei e un premio come miglior look per lui! Non bisogna neanche dirlo, sbizzarritevi con i colori! Nel corso della serata avrete la possibilità di conoscere gente nuova e single, stringere nuove amicizie e, perché no, trovare qualcuno a voi affine, programmare altre uscire e condividere nuovi interessi e passioni. Vi aspetta un'imperdibile esperienza, non mancate! Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne. La nostra animatrice Antonella sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto)

Quota senza Vip-card donna: 10 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto)

Titolari Vip-card: 7 euro (di quota organizzativa per riservare il posto + saldo menù alla carta sul posto)

Sconti se porti degli amici

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 15 Maggio 2023. Ritrovo alle ore 20.30 presso - POP-Piccola Osteria Padovana | Via Cornelio Augure, 35031 Abano Terme Pd. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.