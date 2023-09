Cena e passeggiata di fine estate tra le mura di Cittadella

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo sul posto Quota senza Vip-card donna: 10 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo sul posto Titolari Vip-card: 7 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo sul posto

Oj Eventi Single punta a creare occasioni di incontro e socializzazione per trovare nuovi amici e amiche. L’atmosfera del posto vi farà sentire subito a vostro agio e sciogliere il ghiaccio sarà facile come bere un ottimo drink! La serata sarà dedicata interamente alla socializzazione, piacere e divertimento dipenderanno unicamente da voi per godere di un'esperienza single a 36o gradi. Le prenotazioni o le informazioni vanno richieste esclusivamente solo al 3488781211. Il locale non è l'organizzatore dell'evento ma semplicemente ospita una prenotazione per un tavolo a nome della nostra organizzazione.

Arriva l’equinozio d’autunno! Festeggiamo insieme la fine dell’estate e l’ingresso della nuova stagione autunnale con una fantastica cena che terminerà con una bella passeggiata lungo le mura di Cittadella. Queste mura, costruite nel 13° secolo, sono famose per le loro torri e le porte di accesso, offrendo una panoramica della storia e dell'architettura medievale della città. Nel corso della serata avrete la possibilità di conoscere gente single della vostra città e, magari, trovare qualcuno a voi affine. Al momento dell'arrivo troverete la nostra animatrice di Oj Eventi Single pronta ad accogliervi. Se vi abbiamo convinto, non lasciatevi sfuggire la possibilità di trascorrere un delizioso apericena all'insegna del piacere. Cosa aspettate? I posti sono limitati! Sarete alternati uomo-donna per facilitare la conoscenza e non rischiare di trovarvi in una parte di tavolo con soli uomini o sole donne. La nostra animatrice Antonella sarà presente per aiutare a sciogliere il ghiaccio. Se non avete mai partecipato, questa è l'occasione giusta per poter fare nuove amicizie!

Costi:

Quota senza Vip-card uomo: 12 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo sul posto

Quota senza Vip-card donna: 10 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo sul posto

Titolari Vip-card: 7 euro di quota organizzativa per riservare il posto + saldo sul posto

Sconti se porti degli amici

L’evento è su prenotazione. Le prenotazioni vanno effettuate entro e non oltre 17 Settembre 2023. Vi aspettiamo alle ore 20 - Al Cappello Via Roma, 11, 35013 Cittadella PD. Per ulteriori informazioni, prenotazioni contattare il 3488781211.