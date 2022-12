Cena e pranzo a tema sui colli Euganei: la proposta del fine weekend a La Roccola di Cinto Euganeo

Non mancano le occasioni per poter pranzare e cenare sui colli Euganei e l'azienda agricola La Roccola di Cinto Euganeo, al solito, propone un menu ad hoc per il fine settimana. Ogni piatto viene accompagnato da un vino prodotto dall'azienda stessa, un modo quindi per scoprire anche i vini unici che nel nostro territorio si esprimono al meglio.

Quando

Sabato 10 alle ore 20 e domenica 11 dicembre alle ore 12.30