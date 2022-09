Cena e pranzo sui colli Euganei: la proposta del fine settimana a La Roccola di Cinto Euganeo

Non mancano le occasioni per poter pranzare e cenare sui colli Euganei e l'azienda agricola La Roccola di Cinto Euganeo, al solito, propone un menu ad hoc per il fine settimana. Ogni piatto viene accompagnato da un vino prodotto dall'azienda stessa, un modo quindi per scoprire anche i vini unici che nel nostro territorio si esprimono al meglio.

Quando

Sabato 17 ore 20 e domenica 18 settembre ore 12.30

Menu Scarica il menu Antipasto della casa

con sfiziosità di stagione Abbinato al “Movida” Vino Spumante Dry Bis di primi Risotto all’ortolana

Fettuccine al ragù di anitra Abbinato al “Breo” Moscato Giallo Secco Bis di secondi Cosciotto di cinghiale

Tagliata di manzo al rosmarino Abbinato al “Quintus” Colli Euganei Rosso Contorni misti di stagione Dolce

Piattino di dolcetti misti Abbinato al Colli Euganei Fior d’Arancio Spumante Dolce

Costo e dettagli

Il menu comprensivo di vini, acqua, caffè è di 33 euro

Il menù non è divisibile in due persone. In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione. Eventuali intolleranze possono aumentare il costo del menu. In caso di disdetta è richiesto un preavviso due giorni prima.

Info e prenotazioni

La Roccola 0429/94298 laroccola@libero.it www.laroccola.it

Via Dietromonte 10 35030

Cinto Eugnaneo Padova (Provinciale Este-Vo)

Ulteriori info web

https://www.facebook.com/laroccola

https://laroccola.it/sabato-sera-17-e-domenica-a-pranzo-18-settembre-2022/