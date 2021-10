Cena e presentazione dell'associazione "Il Cantiere delle donne"

Orario non disponibile

Dopo un anno e mezzo di attività e oltre 6300 donne iscritte alla community online, dopo centinaia di webinar online, di interviste, tg e continuo coinvolgimento delle donne nella piazza virtuale del gruppo facebook il Cantiere delle donne torna in presenza per presentare ufficialmente la nascita dell'associazione di promozione sociale Il Cantiere delle donne.

Nel farlo organizza un'apericena al Caffè Pedrocchi di Padova , dove saranno presenti numerosi ospiti delle istituzioni per un saluto( comune, provincia, regione, Università, parlamentari), ci saranno alcuni testimonial importanti; verrà creato un piccolo tedx delle migliori storie di donne , verrà presentata l'agenda 2022 del Cantiere delle donne ( che verrà stampata a settembre, per ogni mese c'è il racconto di una donna del nostro cantiere, la casa editrice è la Allaround di Roma, che edita soprattutto donne ), ci saranno momenti di musica e di confronto.

Costo della cena cadauna 25 euro (la cena costerebbe 35 euro, 10 euro li regala il Cantiere alle donne che parteciperanno!)

Vi chiediamo di pagare in anticipo la cena per evitare prenotazioni e poi disdette sul posto, in modo da lasciare il posto a chi effettivamente sarà presente.

I posti sono limitati causa covid. Vi consigliamo la prenotazione in anticipo.

Per accedere alla struttura è obbligatorio il green pass

