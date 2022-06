“Cena a 4 mani”, una serata speciale e unica da Radici con gli chef Andrea Valentinetti e Alessandro Bellingeri

Evento su prenotazione. Per prenotare chiamare allo 049 232 0525 o scrivere a info@radicirestaurant.it

Dal 21/07/2022 al 21/07/2022

Tornano le collaborazioni e le famose cene a quattro mani al ristorante Radici di Padova. Protagonisti di giovedì 21 luglio lo chef-patron Andrea Valentinetti e lo chef Alessandro Bellingeri di Osteria Acquarol, 1 Stella Michelin.

Un evento speciale dove le maestrie e i segreti inviolati si mescoleranno per regalare preparazioni e sapori unici. Un’energia che darà vita a piatti passionali e golosi, passando per la montagna con i suoi profumi e le sue particolarità.

Entrambi membri della prestigiosa associazione internazionale JRE-Jeunes Restaurateurs, non c’è da stupirsi se il talento e l’amore per il cibo sfociano poi in queste partecipazioni che regalano serate esclusive.

Appuntamento a partire dalle ore 20 da Radici in via Andrea Costa 18 a Padova

Prenotazione obbligatoria.

Come prenotare

Per prenotare chiamare allo 049 232 0525 o scrivere a info@radicirestaurant.it

