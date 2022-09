Cena e spettacolo, a Padova la raccolta fondi per la Basilica del Carmine

Orario non disponibile

Giovedì 22 settembre l’Associazione “Il Borgo dei Poeti al Carmine” accenderà la notte dell’antico Quartiere del Carmine con la cena spettacolo firmata dal ristorante Wiennese Brace&Cantina. L’iniziativa inedita è resa possibile grazie al patrocinio del Comune di Padova, all’assessorato al Commercio e alla partnership con Aston Martin Verona, rappresentante del famoso marchio di lusso inglese.

L’associazione “Il Borgo dei Poeti al Carmine” prosegue nell’opera di rivalutazione dell’antico quartiere di Padova, che ha come cuore la romanica Basilica di Santa Maria del Carmine, al centro del medievale Borgo Molino. Dopo gli aperitivi letterari e le serate di musica dal vivo proposti nell’estate del 2021, quest’anno il quartiere, uno degli angoli più antichi e vivi culturalmente della città, ospiterà l’evento “The Sound of Elegance”, giovedì 22 settembre dalle ore 20. La serata prevede una cena di gala sotto le stelle, accompagnata dalle note soul della cantante Ty Le Blanc e con le splendide Aston Martin a fare da cornice.

Ideatore dell’evento è Ermanno Sguoto, presidente dell’associazione e titolare del ristorante Wiennese Brace & Cantina che si affaccia su via Francesco Petrarca, accanto al complesso dei Carmini e che offre ai suoi clienti, non solo pasticceria ma anche un nuovo bistrot. La strada sarà chiusa al traffico e riservata allo svolgimento dell’evento.

Partner d’eccezione della serata sarà Aston Martin Verona del Gruppo Benati, che rappresenta la celebre casa automobilistica inglese Aston Martin, un marchio di lusso ammirato in tutto il mondo, con una storia ultracentenaria, amato dalla casa reale inglese e fautore dell’auto iconica di James Bond, l’agente segreto più famoso della stori del cinema.

Aston Martin Verona, concessionario ufficiale di Aston Martin Lagonda, è nata nel 2012 e fa parte di Benati Group, un’importante realtà imprenditoriale che opera a Verona dagli anni ‘50 e che, dopo tanti anni, riporta a Padova l’iconico marchio britannico, simbolo di prestigio ed esclusività.

Gli ospiti potranno ammirare dal vivo l’eleganza, la potenza e la sportività di diversi modelli del marchio inglese, ma in particolare sarà presentata la nuova versione del Suv Aston Martin DBX 707, oltre 700 cavalli di potenza che lo rendono uno dei Suv più potenti al mondo.

Ad aprire la festa sarà la straordinaria voce di Ty Le Blanc, originaria di El Paso (Texas), avviata nel mondo della musica e del canto dal padre Percy fin da quando aveva quattro anni. I suoi primi strumenti musicali sono stati il sax e il pianoforte, appresi quando aveva nove anni. A undici anni Ty già componeva canzoni e arrangiava la propria musica. L’artista ha fatto parte di due band femminili, aperto i concerti di molte star del jazz e soul, si è esibita in tutti gli States e in Europa. Il suo repertorio è estremamente versatile, spazia dal blues al jazz, dal r&b al country, e si espande all’alternative rock, pop e reggae. Ty Le Blanc è anche un’autrice, arrangiatrice, performer e producer. Dopo la performance musicale, toccherà ad Ermanno Sguoto esibirsi con il team di Wiennese Brace&Cucina, dando il via all’aperitivo e poi alla cena di gala sotto le stelle.

Nel corso dell’evento, presentato dalla giornalista Savina Confaloni esperta di motori, si svolgerà una raccolta fondi destinata alla Basilica del Carmine, gioiello architettonico che “Il Borgo dei Poeti al Carmine” vuole mettere in luce con iniziative culturali e sportive, puntando a rivitalizzare anche via Tasso e Riviera Mugnai. Il Comune di Padova ha concesso il proprio patrocinio all’evento e sarà rappresentato dall’assessore al Commercio e Attività Produttive Antonio Bressa.

La serata è stata resa possibile grazie a diversi partner: Aston Martin Verona, Wiennese 1969, Banca Generali Private Wealth Management, Al Duca D’Aosta, Sara, Première Luxury Hotel terme & spa, Champagne Thiénot.

In caso di maltempo, l’evento si terrà venerdì 23 settembre (ingresso su invito).

