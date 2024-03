Cena e spettacolo, l'appuntamento al Strada facendo ristorante etico di Padova

Appuntamento musicale con la formula cena e spettacolo al Strada facendo ristorante etico - Padova

Info e prenotazioni 342 832 8505.

Dettagli

Heloisa Lourenço (Luma) - voce

Jacopo Jacopetti -sax,chitarra classica e percussioni

Marco Ponchiroli - pianoforte

Paolo Andriolo – basso elettrico, basso acustico, contrabbasso

Una voce straordinariamente emozionante già dal solo timbro,accompagnata da musicisti con più di trent'anni di esperienza alle spalle in ambito jazz e pop.

Heloisa Lourenco, cantante internazionale a tutti gli effetti,divide la sua vita tra Parigi e Venezia dove è attiva col suo modo di cantare molto personale e coinvolgente, unito ad una grazia ed eleganza fuori dal comune.

Il progetto,che vede predominare la "bella musica" ricca di nobili melodie ed armonie, propone musiche del Brasile con autori recenti quali Chico Buarque, Djavan ,Ivan Lins, Caetano Veloso ma anche storici come A. C. Jobim, D. Caymmi .

Jacopo Jacopetti, sassofonista compositore e produttore padovano da oltre 40 anni sulla scena musicale italiana. Ha collaborato in passato con M. Urbani, P. e M. Tonolo, S. Gibellini,

L. Bonafede,A. Farrington,R. Blake ed è stato membro fondatore dell’ITALIAN REPERTORY QUARTETT di Gianni Cazzola,con P. Leveratto e M. Tonolo registrando un cd per la Gala Records suonando in tutti i maggiori festivals italiani.

Negli anni ‘80 e ‘90 è stato attivo anche in ambito pop con Matia Bazar,O. Vanoni , F. Concato, E. Ramazzotti con registrazioni e tournee in Europa , Giappone ed Argentina. Ha prodotto 7 cd a suo nome, 4 dei quali con per la BLUE SERGE records,1 per la TRJ records, 1 autoprodotto con questo stesso progetto ed 1 con la cantante lirica americana Madelyn Renee (in un progetto di lirica in jazz con big band e orchestra sinfonica).

Marco Ponchiroli, eclettico artista veneziano, si diploma con lode in pianoforte presso il conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Conosce il blues, il pop, il reggae (nel 1997 partecipa al festival di San Remo con i Pitura Freska), collabora a vari progetti discografici, compone la musica per lo spettacolo teatrale “ Il Grigio” di Giorgio Gaber . Nel panorama jazzistico italiano collabora con: Flavio Boltro, Massimo Manzi, Nicola Stilo, Robert Bonisolo, Ares Tavolazzi, David Boato, Saverio Tasca, Maurizio Caldura, Enzo Zirilli, Roberto Dani, Gigi Sella, Marco Castelli, Michel Marre, Marc Abrams, Claudio Roditi, Enrica Bacchia, John Riley,ecc. Insieme a Fabrizio Bosso affronta una tournée in Sudamerica. Incidere svariati CD, come pianista e arrangiatore.

In quartetto con l’aggiunta di Paolo Andriolo bassista di grande esperienza sia in Italia che in Brasile che ha collaborato anche con Gilberto Gil,Eumir Deodato,Toninho Horta,Irio de Paula e in Italia con Cheryl Porter,Flavio Boltro,Fabrizio Bosso,Marco Tamburini,Dave Samuels in ambito jazz e Francesco Baccini,Alan Sorrenti,Alessandro Safina,Pitura Freska e Patrizia Laquidara in ambito pop.

Info web

https://www.facebook.com/ristorantestradafacendopadova/

Foto articolo da comunicazioni stampa