"Cena di stelle cadenti" al castello di San Martino della Vaneza

Il 12 agosto è la notte delle Perseidi: l‘occasione perfetta per ammirare una cascata di stelle cadenti dalla Torre e dal Parco del Castello di San Martino della Vaneza.

Viene proposta un’esperienza a tutto tondo per vivere la notte più attesa dell’estate ed esprimere ogni desiderio: una cena nella Corte del Castello con la possibilità di risalire per la prima volta la sua Torre e, infine, la visione delle stelle con gli strumenti di osservazione messi a disposizione dl Gruppo Astrofili di Padova.

Programma

Ingresso e aperitivo alle ore 19.30

Inizio cena tra le mura del Castello alle ore 20.30

Osservazione delle stelle dalle ore 22.30 con gli strumenti degli Astrofili di Padova

Consulta il menù a cura di Chef Isabella Guariento e prenota la tua Esperienza di Gusto tra le mura del Castello, aspettando le stelle cadenti

Per l'occasione la Torre sarà interamente visitabile.

Chiusura delle liste di prenotazione 3 giorni prima della data prevista (capienza massima 60 persone)

*Per intolleranze o particolari esigenze alimentari si prega di farlo presente nell’apposito box note al momento della prenotazione o mandare una mail a info@castellosanmartinodellavaneza.it

Partecipazione

Esperienza Full ADULTO 60 euro a persona ( Ingresso al Castello + Cena + Osservazione Perseidi con gli il Gruppo Astrofili di Padova)

60 euro a persona ( al Castello + + con gli il Gruppo Astrofili di Padova) Esperienza Full BAMBINO (fino ai 12 anni comprensivo di Ingresso al Castello + Cena menù bambino - uguale a menù adulto - + Osservazione Perseidi con gli il Gruppo Astrofili di Padova) 30 euro a persona

(fino ai 12 anni comprensivo di al Castello + + con gli il Gruppo Astrofili di Padova) 30 euro a persona Esperienza Base ADULTO 15 euro a persona ( Ingresso al Castello + Calice di benvenuto + Osservazione Perseidi con gli il Gruppo Astrofili di Padova)

15 euro a persona ( + di benvenuto + con gli il Gruppo Astrofili di Padova) Esperienza Base BAMBINO (fino ai 12 anni comprensivo di Ingresso al Castello + Succo di frutta di benvenuto + Osservazione Perseidi con gli il Gruppo Astrofili di Padova) 7 euro a persona

Informazioni

Castello San Martino della Vaneza – Via San Martino, 23 35030 Cervarese Santa Croce PD

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria.

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli:

*in ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto

*In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Contatti

Telefono 3518401432 - Whatsapp 3518401432- Mail info@castellosanmartinodellavaneza.it

Info web

https://www.soluzionieventi.it/format/altri-eventi/cena-di-stelle-cadenti.htm

