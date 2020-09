‘Na magnata coi fioi, cena in perfetto “Stie vecio” all’Antica trattoria “La fiasca” di Monselice

‘Na magnata coi fioi e vin coa goma. La cena in programma Venerdì 16 ottobre, alle ore 20.30, è stata ideata da Stie vecio per riscoprire il valore dello stare insieme e dell’amicizia attraverso la compagnia a tavola. Una tavola di condivisione, allegria e gioia di vivere. Poi, come confermano gli organizzatori, il vino rosso farà la sua parte.

Menu della serata

Gnocchi al ragù

Grigliata mista (salsiccia, pancetta, braciola, costine e polenta)

Fasoi in tocio

Acqua e ‘na damigiana de rosso (per tutti, fio ad esaurimento).

Caffè

Costo

20 euro, è necessaria la prenotazione.

Musica

Per scaldare gli animi la musica del trio “The Fireplaces”

Dove

La serata si svolgerà all’Antica trattoria “La fiasca” in via 28 aprile 1945, 26 a Monselice.

Si ringrazia per la fornitura la Salumeria Brianza Montagnana.

Prenotazioni

Matteo 3485792747

Thomas 3200327618

Luca 3475128033

Ilaria 3477653532

Info web

https://www.facebook.com/stievecio