"A tavola col Museo", l’iniziativa dell'Associazione Amici del Museo del territorio dei Colli Euganei

Sabato 29 giugno p.v. L'Associazione Amici del Museo del territorio dei Colli Euganei propone il primo evento destinato a promuovere il progetto. Presso la Trattoria Alla Chiesa di Castelnuovo di Teolo avrà luogo una cena degustazione in cui la preparazione di alcuni semplici piatti della tradizione locale (a cura di Lorenza Dal Santo e Nicola Dalla Montà) saranno abbinati a vini del territorio (scelti da Lucio Calaon, storico titolare della Trattoria “A Sasso”, in collaborazione con l'Azienda agricola biologica “Alla Costiera”) e accompagnati da brevi note storiche (a cura di Sergio Giorato) che riportano il piatto al contesto sociale e culturale in cui nasce.

Rivolto alla raccolta delle molteplici testimonianze relative al territorio euganeo, il Museo – concepito nella forma digitale (al seguente indirizzo nella rete internet www.museodelterritoriodeicollieuganei.it) - dedica la sua attenzione anche alle voci della cultura materiale e dei comportamenti e delle tradizioni collegate al cibo, in particolare.

Nutrirsi, infatti, non è solo un fatto biologico ma introduce a fatti umani complessi come la memoria, l’immaginario, i comportamenti, le consuetudini.

Con questa motivazione il Museo del territorio dei Colli Euganei vuole inaugurare una serie di appuntamenti in cui le tradizioni gastronomiche vengono presentate, interpretate, degustate ma anche ricondotte nel contesto storico e culturale in cui si sono manifestate e consolidate.

La cucina euganea - capitolo locale di una più ampia tradizione veneta a cui può essere collegata - manifesta comunque una propria tipicità che può essere ricondotta ai valori della genuinità, del legame autentico con l’ambiente, del sapore intenso.

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al 049 9925098

https://www.facebook.com/trattoriaallachiesa

https://www.facebook.com/events/1529832837952783

