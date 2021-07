“Finestra sui Colli”: cena in vigna sul palco dell’anfiteatro del Venda con Cà Lustra

Ca' Lustra Zanivello una grande cantina sottomonte, in una terra ricca di storia e di carattere. Appena sopra i vigneti più alti e panoramici, al margine dei boschi del Monte Venda, è allestito un teatro naturale con un palco in larice, ideale per vivere un’esperienza tra terra e cielo, ammirando le stelle facendosi cullare dal gusto.

Questa esperienza è l’ideale per regalarsi un momento di relax, Finestra sui Colli è vivere cibo e vino all'aria aperta, tra le splendide vigne dei Colli Euganei.

L’appuntamento è sabato 24 e domenica 25 luglio all'Anfiteatro del Venda con la cantina Ca' Lustra Zanovello:

Ingresso e aperitivo al tramonto ore 19

Cena esperienza di gusto ore 20

Emozionanti momenti di relax tra le vigne sotto un cielo stellato

Per scoprite il menù, prenotare o regalare l'esperienza di gusto in vigna: https://www.soluzionieventi.it/.../ca_-lustra-zanovello...

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli: si consiglia abbigliamento adeguato. In caso di maltempo l'evento verrà rinviato, previa comunicazione agli iscritti.

Partecipazione

Il prezzo dell'esperienza è di 65 euro a persona.

Informazioni

Anfiteatro del Venda – Via Sottovenda, 35030 Galzignano Terme PD



I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria. Non farti scappare l'Esperienza!

Al momento della prenotazione vi verranno fornite tutte le informative sul Protocollo Covid-19 Free , nel rispetto della vostra privacy, che puoi consultare a questo link: https://www.soluzionieventi.it/news/le-regole-per-un_esperienza-di-gusto-in-completa-sicurezza.htm

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli:

*in ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto

*In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Contatti

Telefono 3713488702 - Whatsapp 3713488702 - Mail finestrasuicolli@soluzionieventi.it.

Info web

https://www.facebook.com/events/516216256364852

https://www.soluzionieventi.it/format/finestra-sui-colli_-la-cena-in-vigna-sugli-euganei/ca_-lustra-zanovello-cena-in-vigna-tra-terra-e-stelle.htm

