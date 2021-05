“Finestra sui Colli”, cena in vigna alla cantina Vigna Roda di Vo'

Situata in uno dei punti panoramici più suggestivi di Vo’ Euganeo. La Cantina Vigna Roda ci delizierà con un tramonto impareggiabile, una visita alla Cantina e al panoramico podere dell’azienda. Una food immersion tra le vigne, tra i colori e i sapori, nell’armonia scenografica della natura che si lega al gusto delle produzioni vitivinicole dell’azienda.



Questa esperienza è l’ideale per un momento di coppia o tra amici, ed è anche un’occasione speciale per conoscerne di nuovi. Finestra sui Colli è vivere cibo e vino all'aria aperta, tra le splendide vigne dei Colli Euganei. Nessun pensiero, nessuna preoccupazione, pensiamo a tutto noi...

L’amore nasce tra le vigne.

Gli orari e lo svolgimento della serata seguiranno le direttive ministeriali

- Ingresso e aperitivo alle ore 18.30

- Inizio cena alle ore 19.30

- Termine dell'esperienza in orario per il rientro a casa entro i limiti previsti da disposizioni Covid (23:00)

- Ingresso e aperitivo alle ore 18.30 - Inizio cena alle ore 19.30 - Termine dell'esperienza in orario per il rientro a casa entro i limiti previsti da disposizioni Covid (23:00) Consulta il menù e prenota la tua Esperienza di Gusto in Vigna. Acquisto tramite e- commerce in pochi semplici step

e prenota la tua Esperienza di Gusto in Vigna. Acquisto tramite e- commerce in pochi semplici step Per le domande più ricorrenti abbiamo provveduto a integrare con risposte articolate e spiegazioni nella sezione FAQ (domande poste frequentemente)

(domande poste frequentemente) Chiusura delle liste di prenotazione 3 giorni prima della data prevista (capienza massima 70 persone)

Partecipazione

Il prezzo dell'esperienza è di 60 euro a persona.

Informazioni

Cantina Vigna Roda - Via Monte Versa, 1569, 35030 Vo' PD

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria. Non farti scappare l'Esperienza!

Al momento della prenotazione vi verranno fornite tutte le informative sul Protocollo Covid-19 Free , nel rispetto della vostra privacy, che puoi consultare a questo link: https://www.soluzionieventi.it/news/le-regole-per-un_esperienza-di-gusto-in-completa-sicurezza.htm

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli:

* in ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto

* In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Info web

https://www.soluzionieventi.it/format/finestra-sui-colli_-la-cena-in-vigna-sugli-euganei/cena-in-vigna-roda-e-il-tramonto-sulle-colline-di-vo.htm

https://www.facebook.com/events/483165176296598

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...