Cena in Vigna: un’avventura, un incontro, un’esperienza a Vignale di Cecilia

Un’avventura, una destinazione, un’esperienza ci aspettano alla Cantina Vignale di Cecilia

Cena in Vigna spalanca la sua finestra sui Colli Euganei alla Cantina Vignale di Cecilia, un angolo di Mediterraneo in terraferma, tra i filari del piccolo e curato vigneto dell’Azienda vitivinicola. Una suggestiva location circondata da una piccola valle del monte Cecilia, tra Baone e Valle San Giorgio, il verde che si staglia sulle rocce del monte. Vini fini ed eleganti, innovativi nel gusto e tradizionali nella tecnica, in abbinata ad un menù che vi avvolgerà come farà il panorama.

L'evento

L’appuntamento è il 22 agosto alle ore 20 alla Cantina Vignale di Cecilia per vivere:

• un aperitivo al tramonto;

• una cena al chiaro di luna circondati dai filari dell’Azienda Vitivinicola

• un menù a 4 portate e vini autoctoni della Cantina Vignale di Cecilia con una special partership per il Dolce Sfizio accompagnato dal Fior D’Arancio di Quota 101

• un emozionante momento di relax tra le vigne sotto un cielo stellato

Te lo meriti! Questa esperienza è l’ideale per un momento di coppia o tra amici ed è anche un’occasione speciale per conoscerne di nuovi.

Partner Ufficiali: Strada del Vino dei Colli Euganei, Consorzio Vini Colli Euganei

Finestra sui Colli è vivere cibo e vino all'aria aperta, tra le splendide vigne dei Colli Euganei. Nessun pensiero, nessuna preoccupazione, pensiamo a tutto noi.

Abbiamo stilato un Protocollo Covid-19 Free che puoi consultare a questo link!

https://www.soluzionieventi.it/news/le-regole-per-un_esperienza-di-gusto-in-completa-sicurezza.htm

Menu della Cena in Vigna alla Cantina Vignale di Cecilia

Aperitivo

• Cracker alla paprica con patè di peperoni e ceci e bacon croccante

Vino: Prosecco

Antipasto

• Gelato al Parmigiano su sablè al basilico con melanzane aromatizzate al timo, culì di pomodoro fresco.

Vino: Benavides

Primo

• Sfoglia verde al ragu di corte e ricotta di pecora

Vino: Covolo

Secondo

• Salsiccia d’Oca alla graticola con patate arrostite e cipolle selvatiche in aceto

Vino: El Moro

Dolce

• Tenerina al cioccolato e caffè con crema al whisky

Vino: Special Partnership Moscato Fior d’Arancio DOCG Quota 101

Menu Vegetariano

• Cracker alla paprica con patè di peperoni e ceci e bacon croccante

• Gelato al Parmigiano su sablè al basilico con melanzane aromatizzate al timo, culì di pomodoro fresco

• Sfoglia verde con ricotta di pecora e zucchine

• Stracchino di Capra con patate arrostite e cipolle selvatiche in aceto

• Tenerina al cioccolato e caffè con crema al whisky

Menu Gluten Free

• Cracker alla paprica con patè di peperoni e ceci e bacon croccante

• Gelato al Parmigiano su tost di riso al basilico con melanzane aromatizzate al timo, culì di pomodoro fresco

• Sfoglia al ragù di corte e ricotta di pecora

• Salsiccia d’Oca alla graticola con patate arrostite e cipolle selvatiche in aceto• Sofficiosa al cacao e caffè

*In caso di intolleranze, allergie o preferenze nel cibo, fatecelo sapere al momento della prenotazione!

Partecipazione

Il prezzo dell'esperienza è di 55 euro a persona

Informazioni

Azienda Agricola Vignale di Cecilia - Via Croci, 14, 35030 Baone PD

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria.

Inizio previsto alle ore 20

Al momento della prenotazione vi verranno fornite tutte le informative sul Protocollo Covid-19 Free e quelle dedicate al rispetto della vostra privacy.

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli*

In ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto.

*In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Come partecipare

Per prenotare la tua esperienza ti invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:

Telefono: 3713488702 - Whatsapp: 3713488702 - Mail: eventi@soluzionieventi.it

