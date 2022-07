Serprino weekend chiude in grande stile a Villa dei Vescovi con la “Cena sotto le stelle”

A conclusione della terza edizione del Serprino Weekend, l'evento diffuso del territorio padovano per la promozione del Serprino, bollicina DOC dei Colli Euganei, lo staff di Bollicine | Café Noir in collaborazione con Fai Villa dei Vescovi, il Consorzio per la Tutela dei Vini dei Colli Euganei, lo staff di Colli Euganei.it, Macelleria Beghin, Cose Belle Maistrello presenta luendì 18 luglio alle ore 20 una serata di gala con aperitivo e cena sotto le stelle nella magnifica cornice della storica Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD).