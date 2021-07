Serprino weekend chiude in grande stile a Villa dei Vescovi con la “Cena sotto le stelle”

Non poteva mancare una cena esclusiva per concludere la seconda edizione del “Serprino weekend”. Dove? In uno dei posti più suggestivi dei colli Euganei: Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia. Tutte le info all’evento al link https://eventi.collieuganei.it/view/137

Promosso da: FAI - Villa Vescovi, Bollicine | Cafè Noir, ColliEuganei.it, Consorzio Tutela DOC dei Colli Euganei.

Cena sotto le stelle in villa dei Vescovi

Lunedi 19 luglio 2021 presso la storica Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD)

A conclusione della seconda edizione del Serprino Weekend, l'evento diffuso del territorio padovano per la promozione del Serprino, bollicina DOC dei Colli Euganei, lo staff di Bollicine | Café Noir in collaborazione con Fai Villa dei Vescovi, il Consorzio per la Tutela dei Vini dei Colli Euganei, lo staff di Colli Euganei.it, Macelleria Beghin, Cose Belle Maistrello presenta una serata di gala con aperitivo e cena sotto le stelle nella magnifica cornice della storica Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (PD).

Menu

Il menù presentato con tutti prodotti tipici del territorio padovano saranno accompagnati con una selezione di etichette tra i migliori vini dei Colli Euganei sarà curato da Cose Belle Maistrello e dalla Storica Macelleria Beghin di Bresseo di Teolo.

Orari

Dalle ore 18 - l'aperitivo presso il Parco della Villa, con la possibilità di partecipare alle visite guidate organizzate appositamente per l'occasione.

Dalle ore 20 - la cena di gala sulla terrazza della Villa.

Quote di partecipazione per persona

Aperitivo (compresi due calici di vino con cicchetto, accesso all'esterno della villa e al parco): 15 euro /persona.

oppure

Cena (accesso alla villa, accesso al piano nobile e cena di gala sotto le stelle): 80 euro /persona

Registrazione, prenotazioni, prevendite

Serata esclusiva con prenotazione obbligatoria. A seguito delle normative nazionali e regionali si richiede una compilazione del form per ogni persona per poter registrare tutti i dati dei presenti ed evitare assembramenti all'ingresso il giorno dell'evento.

Il pagamento è anticipato presso le prevendite convenzionate entro 5 giorni dalla prenotazione, pena la cancellazione della prenotazione.

Cafè Noir, via Euganea Bresseo 8 - Teolo PD

Macelleria Beghin, via Euganea Bresseo 48 - Teolo PD

La serata è sostenuta anche da 3ESSE SRL e NEW ROYAL PLASTIC srl.

Info uttili

Lunedì 19 luglio, dalle 18 alle 23.30.

Costo 80 euro, aperitivo 15 euro.

Info web

