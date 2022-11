Presentazione dei vini della cantina "Cristofanon Montegrande" di Rovolon il 25 novembre 2022. Si consiglia la prenotazione 3473791292.

«Siamo una famiglia di viticoltori. Da quattro generazioni alleviamo la vite e facciamo vino nel piccolo borgo di Rovolon, nella zona nord ovest dei Colli Euganei. Oggi siamo Raffaele e Paola, affiancati da Gabriele, il nostro braccio destro di sempre. Domani ci saranno anche Andrea e Matteo, i figli di Paola. Noi pratichiamo una viticoltura responsabile. Questa scelta deriva da uno studio effettuato anni addietro, sull’impatto che le lavorazioni in vigneto hanno sull’intero ecosistema. Da lì abbiamo optato per un convenzionale dove l’utilizzo di prodotti di sintesi è ridotto al minimo. L’altro impegno che ci siamo assunti verso il nostro territorio è quello di preservare i vigneti storici, soprattutto quelli nelle zone più impervie della collina. Riteniamo che lì risieda una parte importante dell’anima Euganea. L’unica certificazione che abbiamo adottato e che continuiamo a mantenere è quella legata alla Denominazione di Origine, sia controllata che garantita, Colli Euganei. Facciamo due prodotti a Doc sovraregionali, uno è il prosecco Doc e uno è il metodo classico Doc Vigneti della Serenissima. Il nostro credere nella Doc Colli Euganei viene dall’orgoglio per la nostra terra, qui siamo nati e qui lavoriamo».