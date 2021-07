“Cene in vigna sui colli Euganei”, un’esperienza esclusiva alla cantina Reassi

Orario non disponibile

A ridosso della festa di San Lorenzo, sabato 7 agosto Finestra sui Colli vi propone una cena esclusiva alla cantina Reassi di Rovolon

L'Azienda Reassi

Da più di cento anni l’Azienda Reassi è impegnata nella trasformazione dell’uva in vino, forte della tecnologia ma rispettosa dell’antica tradizione, alla continua ricerca della massima espressione territoriale.

La coltivazione della vite e la vinificazione del suo frutto mirano all’ottenimento di un prodotto che rispecchi l’amore della Famiglia nei confronti dei Colli Euganei, con la personalità e la tipicità che ne derivano dalle origini vulcaniche.

Una location esclusiva per vivere il magico periodo delle stelle cadenti allietati da un cielo che promette una “pioggia di desideri” e di piaceri sensoriali.

Dettagli

L’appuntamento è sabato 7 agosto alla cantina Reassi

Ingresso e aperitivo al tramonto ore 19

Cena esperienza di gusto ore 20

Emozionanti momenti di relax tra le vigne sotto un cielo stellato

Per consultare il menu, prenotare o regalare l’esperienza cliccare al link https://www.soluzionieventi.it/.../notte-di-san-lorenzo...

Partecipazione

Il prezzo dell'esperienza è di 60 euro a persona.

Informazioni

Azienda Agricola Reassi – Via Manzoni, 9, 35030 Rovolon PD

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria.

Al momento della prenotazione vi verranno fornite tutte le informative sul Protocollo Covid-19 Free, nel rispetto della vostra privacy, che puoi consultare a questo link: https://www.soluzionieventi.it/news/le-regole-per-un_esperienza-di-gusto-in-completa-sicurezza.htm

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli:

*in ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto

*In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Contatti

Telefono 3713488702 - Whatsapp 3713488702 - Mail finestrasuicolli@soluzionieventi.it

Info web

https://www.soluzionieventi.it/format/finestra-sui-colli_-la-cena-in-vigna-sugli-euganei/notte-di-san-lorenzo-tra-le-vigne_-cena-in-vigna-alla-cantina-reassi.htm

https://www.facebook.com/events/333851715130738/

