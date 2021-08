"Finestra sui Colli", cena in vigna tra i filari di villa Alessi

Orario non disponibile

Quando Dal 21/08/2021 al 21/08/2021 Orario non disponibile

Nel cuore della Valle di Faedo sui Colli Euganei, immersa tra vigne ed olivi, si trova il Podere Villa Alessi, dove la tradizione enogastronomica si sposa con il paesaggio collinare tra vitigni autoctoni e di varietà internazionali. A Villa Alessi sarà una serata all’insegna di materie prime e sapori a km zero e tante storie racchiuse in ciascuna delle bottiglie da stappare.

Gli orari e lo svolgimento della serata:

- ingresso e aperitivo alle ore 19

- inizio cena alle ore 20

- ingresso e aperitivo alle ore 19 - inizio cena alle ore 20 Consulta il menu* e prenota la tua Esperienza di Gusto in Vigna. Acquisto tramite e- commerce in pochi semplici step

e prenota la tua Esperienza di Gusto in Vigna. Acquisto tramite e- commerce in pochi semplici step Per le domande più ricorrenti abbiamo provveduto a integrare con risposte articolate e spiegazioni nella sezione FAQ (domande poste frequentemente).

(domande poste frequentemente). Le prenotazioni chiudono martedì 17 agosto - (capienza massima 65 persone)

Partecipazione

Il prezzo dell’esperienza è di 55 euro a persona.

Informazioni

Agriturismo Podere Villa Alessi – Via S. Pietro, 6, 35030 Faedo PD

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria. Non farti scappare l’Esperienza!:) Al momento della prenotazione vi verranno fornite tutte le informative sul Protocollo Covid-19 Free , nel rispetto della vostra privacy, che puoi consultare a questo link: https://www.soluzionieventi.it/news/le-regole-per-un_esperienza-di-gusto-in-completa-sicurezza.htm

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli:

*in ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all’aperto

*In caso di maltempo l’evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Contatti

Telefono 3713488702 - Whatsapp 3713488702 - Mail finestrasuicolli@soluzionieventi.it

Info web

https://www.soluzionieventi.it/format/finestra-sui-colli_-la-cena-in-vigna-sugli-euganei/euganei_-cena-in-vigna-tra-i-filari-di-villa-alessi.htm

https://www.facebook.com/events/553953675732851

Foto articolo da comunicato stampa e da evento facebook https://www.facebook.com/events/553953675732851

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...