"Finestra sui Colli", cena esclusiva a Ca’ della Vigna

Continuano gli appuntamenti con le Cene in Vigna e sabato 31 luglio si andrà alla scoperta di una cantina a Selvazzano Dentro: Ca’ della Vigna, una proprietà coltivata a vigneto in agricoltura biologica che si estende all’interno del comune di Selvazzano Dentro ai piedi della cinquecentesca villa Emo Capodilista.

Le peculiarità dell’azienda sono il rispetto per l’ambiente, vinificazione e lavorazioni attente, quasi “artigianali”, a contatto con la terra e con la vigna.

Sarà un’occasione per esplorare il mondo vegetale, con un menù fresco e alternativo, green e naturale, che esalterà la conoscenza della produzione e la coscienza del consumo di un cibo naturalmente buono, come i vini di Ca’ della Vigna.

Per chi fosse amante della carne, e non riuscisse proprio a rinunciarvi, anche una gustosa variante a tema.

Dettagli

L’appuntamento è sabato 31 luglio alla Cantina Ca’ della Vigna:

Ingresso e aperitivo al tramonto ore 19

Cena esperienza di gusto ore 20

Emozionanti momenti di relax tra le vigne sotto un cielo stellato.

Per consultare il menu, prenotare o regalare l’esperienza cliccare al link https://www.soluzionieventi.it/.../evergreen_-cena-in...

Partecipazione

Il prezzo dell'esperienza è di 55 euro a persona

Informazioni

Cantina Ca’ della Vigna – Via Montecchia, 15, 35030 Selvazzano dentro PD

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria.

Al momento della prenotazione vi verranno fornite tutte le informative sul Protocollo Covid-19 Free, nel rispetto della vostra privacy, che puoi consultare a questo link: https://www.soluzionieventi.it/news/le-regole-per-un_esperienza-di-gusto-in-completa-sicurezza.htm

Contatti

Telefono 3713488702 - Whatsapp 3713488702 - Mail finestrasuicolli@soluzionieventi.it

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli:

*in ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto

*In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Info web

