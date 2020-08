"Finestra sui Colli", cena in vigna a villa dei Vescovi

Finestra sui Colli: la Cena in Vigna sugli Euganei farà tappa per il secondo anno a Villa dei Vescovi. E lo facciamo nel periodo iniziale della vendemmia del vino nuovo che potremmo assaggiare tra qualche mese sulle nostre tavole circondati dalla bellezza del parco e dell'imponente struttura di Villa Vescovi.

Una raffinata villa di inizio Cinquecento, in armoniosa fusione con la natura, attorniata da una distesa di vigneti. Una cena immersi nella bellezza degustando le eccellenze gastronomiche euganee esaltate dal Vino biologico, frutto di un importante progetto di recupero di antichi vigneti.

Dove e quando

L’appuntamento è il 5 settembre dalle ore 19.30 a Villa dei Vescovi per vivere:

• Un Aperitivo in terrazzo con visita al maestoso Parco di Villa dei Vescovi

• Una cena tra i filari con menù a 4 portate abbinate ai vini dell’Azienda Agricola Valorizzazioni Agricole

• Un emozionante momento di relax tra le vigne sotto un cielo stellato

Te lo meriti! Questa esperienza è l’ideale per un momento di coppia o tra amici ed è anche un’occasione speciale per conoscerne di nuovi.

Partner Ufficiali: Strada del vino dei Colli Euganei, Consorzio Vini Colli Euganei, Fai Villa dei Vescovi

Finestra sui Colli è vivere cibo e vino all'aria aperta, tra le splendide vigne dei Colli Euganei.

Abbiamo stilato un Protocollo Covid-19 Free che puoi consultare a questo link!

https://www.soluzionieventi.it/news/le-regole-per-un_esperienza-di-gusto-in-completa-sicurezza.htm

Menu

Aperitivo

• La Polpettina su crema di Piselli Dolci, crumble di Pistacchi e Bacon

Vino: Moz bianco frizzante

Bevanda analcolica: Estratto di Melagrana con acqua profumata al gelsomino

Antipasto

• La Briseè al Basilico con Cuor di Zucchina, Salsicetta flambata e Salsa al Curry

Vino: Ombretta bianco

Primo

• I Maltagliati con Verdure croccanti, Crema al Burro e Ricotta affumicata

Vino: Ombretta bianco / Pedecastello rosato

Secondo

• Fettine di Manzo su salsa ai Carciofi in agrodolce, Pomodorini al prezzemolo e gratin

Vino: Pedecastello rosato / Ombretta rosso

Dolce

• La Frolla morbida di Cacao con Crema di Nocciole

Vino: Costadila O-x

Menu Vegetariano

• La Polpettina di Cavolo viola su crema di Pisellini Dolci, crumble di Pistacchi

• Tortino di Zucchina al Basilico, Salsa al Curry

• I Maltagliati con Verdure croccanti, Crema al Burro e Ricotta affumicata

• Involtino di pasta Croccanta con Verdurine, Insalata di pomodorini e Cannellini

• La Frolla morbida di Cacao con Crema di Nocciole

Menu Gluten Free

• La Polpettina di Manzo su crema di Pisellini Dolci, crumble di Pistacchi e Bacon

• Tortino di Zucchina al Basilico, Salsa al Curry

• Riso Selvatico con Verdure croccanti, Crema al Burro e Ricotta Affumicata

• Le fettine di Manzo con Salsa ai Carciofi in agrodolce, insalata di Pomodorini e Cannellini

• Tortino di Nocciole e Cioccolato fondente

*In caso di intolleranze, allergie o preferenze nel cibo, fatecelo sapere al momento della prenotazione!

Partecipazione

Il prezzo dell'esperienza è di 58 euro a persona

+ Ingresso al Parco FAI Fondo Ambiente Italiano (obbligatorio)

Ingresso al Parco 5 euro NON Iscritti al FAI

3 Iscritti al FAI e Ridotto (6-18 anni)

Ingresso alla Villa FAI Fondo Ambiente Italiano (facoltativo)

Ingresso alla Villa 11 euro NON Iscritti al FAI

Ingresso alla Villa 4 euro Iscritti al FAI e Ridotto (6-18 anni)

Visita Guidata alla Villa (facoltativo)*

11 euro NON iscritti FAI

5 euro Iscritti al FAI

Informazioni

Villa dei Vescovi - Via dei Vescovi, 4, 35038 Torreglia PD

I posti sono limitati. La prenotazione è obbligatoria.

Inizio previsto alle ore 20

* Ingresso con visita guidata alla Villa ore 19

Al momento della prenotazione vi verranno fornite tutte le informative sul Protocollo Covid-19 Free e quelle dedicate al rispetto della vostra privacy.

Lo svolgimento della cena dipenderà dalle condizioni climatiche favorevoli*

In ogni caso si consiglia abbigliamento casual e adeguato alle condizioni climatiche per godere appieno della cena all'aperto.

*In caso di maltempo l'evento verrà rinviato alla prima data utile, previa comunicazione agli iscritti

Come partecipare

Per prenotare la tua esperienza ti invitiamo a contattarci ai seguenti recapiti:

Telefono: 3713488702 - Whatsapp: 3713488702 - Mail: eventi@soluzionieventi.it

