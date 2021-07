Le sere del FAI d’Estate: a cena con Galileo a villa dei Vescovi

Prenotazione obbligatoria. Cena 60 euro; visita autonoma in villa + 11 euro. Ingresso e visita solo parco + 5 euro

Cos’è una cena impossibile? Un’esperienza culinaria che non ti aspetti - nata da un’idea di SoluzioniEventi e della talentuosa Chef Isabella Guariento - un viaggio alla scoperta di luoghi incredibili e della buona tavola, condito da emozioni uniche da condividere. Una nuova prospettiva sulla ristorazione che coniuga lo stupore di poter cenare in luoghi inconsueti (e la bellezza degli stessi) a piatti semplici, al contempo ricercati.

Venerdì 6 agosto ci troveremo nell'affascinante Villa dei Vescovi - in località Luvigliano, nel comune di Torreglia - in una delle più belle ed eleganti ville d’epoca rinascimentale di tutto il territorio padovano. Una serata tra cielo e terra, con gli occhi rivolti alle stelle sulle orme di Galileo Galilei (ci sarà un momento tutto dedicato all’osservazione degli astri) e con i sapori della cucina territoriale a solleticare i sensi.

«Una cena basata su ingredienti poveri e semplici che Galileo apprezzava e con cui amava banchettare quotidianamente. In occasione di questa serata abbiamo voluto reinterpretare i suoi piatti “preferiti”, creando un connubio alternativo e originale dove le materie prime a lui care verranno rivisitate per adattarsi ad un menù da gustare in un contesto al di fuori della normalità».

