"La cenerentola" di Rossini al Teatro Torresino

Domenica 11 Giugno alle ore 17 presso il TEATRO TORRESINO di Padova l'Associazione Cantiere all'Opera ricorda il mezzosoprano padovano LUCIA VALENTINI TERRANI (nel 25° anniversario dalla scomparsa dell'11 Giugno 1998) con l'Opera che l'ha resa celebre in tutto il mondo. Un cast di giovani artisti darà vita ad uno spettacolo che si preannuncia carico di forti emozioni; al suo debutto nel ruolo di Cenerentola il mezzosoprano padovano Erica Zulikha Benato, al suo fianco il tenore Federico Buttazzo nei panni del principe Ramiro mentre il baritono William Hernandez vestirà i panni del cameriere Dandini travestito da Principe.

Il basso/baritono Lorenzo Barbieri è Don Magnifico, il Barone di Montefiascone intento nel progetto di far maritare con il Principe una delle sue figlie Clorinda e Tisbe, interpretate rispettivamente dal soprano Sara Fanin e il mezzosoprano Maria Lucia Bazza, anch'esse artiste venete. Dulcis in fundo il filosofo Alidoro, deus ex machina di una storia fantastica che arriva diretta ai cuori, il basso/ baritono Giovanni Tiralongo. Maestro concertatore al pianoforte Cesare Chioetto, regia di Alessandro Bertolotti.

Prenotazione dei posti obbligatoria al numero 3311611301, ingresso Euro 15, ridotto studenti under 25 Euro 5, Soci e disabili gratuito.