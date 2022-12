Cenone della vigilia e degustazione di pesce

Vivi un’esperienza coinvolgente e immersiva, anche il giorno della vigilia. In Ytheca ti verranno proposte più di 15 ricette di pesce diverse e sarai tu a decidere cosa assaggiare! Taste Yth, è un’esperienza di degustazione unica che ti permette di assaporare la nostra cucina di pesce con una formula del tutto nuova.

Come Funziona? Durante la serata il nostro staff passerà per i tavoli con due o più pietanze alla volta. Possono essere sia piatti di pesce crudo che pesce cotto! Potrai decidere liberamente se assaggiare una ricetta o passare direttamente al giro successivo, con altre due ricette diverse. Così per tutta la sera.

Web: https://ytheca.com/taste-natale/.