Il centenario dell’Arma dell’Aeronautica, la festa all'ex Base Nato di San Siro di Bagnoli di Sopra

Domenica 2 aprile a Bagnoli di Sopra, nella ex base militare, si celebrerà il centenario dell’Arma dell’Aeronautica. Un evento che richiama gli associati, ex militari in congedo e i loro famigliari, a livello provinciale per un ritrovo dal sapore particolare: un ritorno dei ex commilitoni proprio nella loro ex base militare, luogo per molti anni delle loro attività.

Il Sindaco sarà presente alla celebrazione: «Sono particolarmente orgoglioso del ritorno dei militari, ormai in congedo, che hanno vissuto la ex base a Bagnoli. Credo che la loro presenza nella ex base possa essere molto positivo per lo sviluppo di un centro sociale vivo e vivace».

Durante l’evento sarà presentato il libro sulla storia del gruppo “Perspicio Tendo Laedo storia 80° Gruppo IT” dello scrittore Leonardo Malatesta.

Il pranzo e l’aperitivo sarà organizzato dalla ProLoco di Bagnoli di Sopra.

Programma

Il Nucleo Arma Aeronautica 80° Gruppo IT Bagnoli di Sopra celebra il 2 aprile 2023 la cerimonia dei festeggiamenti dei 100 anni della fondazione Arma Aeronautica 1923-2023 presso l'ex Base Nato di San Siro di Bagnoli di Sopra.

Ore 9.30 Alzabandiera

Ore 9.40 Saluto del Presidente Col. Aldo Palmitesta e delle Autorità presenti

Ore 10.30 Visite guidate e presentazione del libro Perspicio Tendo Laedo storia 80° Gruppo IT, dello scrittore Leonardo Malatesta

Ore 11.30 Sorvolo dei velivoli delle Associazioni Historical Aircraft Group e Ali di Bagnoli, provenienti da Aviosuperficie Dominio di Bagnoli

Ore 12.00 Aperitivo

Ore 13.00 Pranzo

Ore 16.00 Foto ricordo e Ammaina Bandiera

Info & prenotazioni

339-6381672 / 338-2851134

info.80gruppoit@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/groups/31849593585/

Foto articolo da post Facebook