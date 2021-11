Centri invernali al Musme di Padova: giochi, esperimenti e laboratori per Natale

Per la prima volta il Musme di Padova propone due settimane invernali piene di giochi, esperimenti e laboratori per passare le vacanze di Natale in modo divertente ed educativo!

Il programma

SETTIMANE:

27-31 dicembre 2021

3-5 gennaio 2022 (lun-mer)

Scopri qui il programma completo delle iniziative: https://www.musme.it/centri-invernali-2021/.

ETÀ: I centri invernali del MUSME sono adatti per bambini che abbiano frequentato l’ultimo anno della scuola dell’infanzia, la scuola primaria e il primo anno di scuola secondaria di primo grado.

Informazioni e contatti

Web: https://www.musme.it/.