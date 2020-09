“Change of season”: il Centro d’arte torna con un concerto dal vivo all’Arcella Bella

Domenica 6 settembre il Centro d’Arte, storica associazione collegata all’Università di Padova che da oltre 70 anni propone musica di ricerca senza preclusioni di genere, torna finalmente dal vivo con una serata all’insegna della sorpresa, insieme a una decina tra i musicisti italiani più interessanti in circolazione, nell’accogliente scenario di “Arcella Bella”, giardino estivo dedicato a eventi di musica, arte e cultura presso il Parco Milcovich di Padova: un’iniziativa straordinaria che si ricollega tuttavia a quanto è stato fatto nel corso di quest’anno. Costretto a interrompere una stagione appena iniziata che prometteva benissimo in termini di pubblico e proposte artistiche, il Centro d’Arte è stato infatti tra i primi a reagire al fermo dello spettacolo dal vivo strutturando in pochissimo tempo un festival di concerti online che ha dato un segnale forte di continuità, tanto al pubblico quanto agli artisti. Apertasi come finestra virtuale nei mesi del confinamento e come gesto di sostegno agli artisti costretti all’inattività, la serie di video di “Musica da Camera” si è conclusa il 25 agosto dopo avere accumulato in cinque mesi 44 appuntamenti con musicisti creativi già presenti nei passati cartelloni e tante nuove scoperte.

Dalle 18 alle 23, dieci di questi musicisti, rappresentativi di diverse tendenze della musica attuale, si alterneranno sul palco per “Change of Season”, nell’accogliente, conviviale e opportunamente distanziato scenario di “Arcella Bella”. Il programma prevede una catena di performance in solo e in duo che comunque interferiranno tra loro e comporranno diversi ensemble estemporanei, coordinati da Piero Bittolo Bon. Insieme a lui ci saranno Jooklo Duo (Virginia Genta e David Vanzan), Riccardo La Foresta, OoopopoiooO (Valeria Sturba e Vincenzo Vasi), Debora Petrina, Walter Prati & Laura Faoro, Filippo Vignato. Una serata fuori dagli schemi, una festa per tornare ad ascoltare dal vivo la musica più innovativa e un’occasione per celebrare gli infiniti incontri possibili tra i musicisti sul palco.

Programma

Debora Petrina - voce, chitarra elettrica, tastiere

Piero Bittolo Bon - sassofoni, elettronica

Walter Prati - violoncello, elettronica

Laura Faoro - flauto, elettronica

Filippo Vignato - trombone

Jooklo Duo:

Virginia Genta - sassofoni

David Vanzan - batteria

Riccardo La Foresta - drummophone, percussioni

OoopopoiooO:

Valeria Sturba e Vincenzo Vasi - voce, theremin, elettronica, percussioni…

In breve

Centro d’Arte - Change of Season

6 settembre 2020 dalle 18 alle 23

Arcella Bella - Parco Milcovich, Padova

Ingresso libero

Per tutte le informazioni: www.centrodarte. it

Informazioni

Centro d’arte degli studenti dell’università di Padova

via Luigi Luzzatti 16b

35121 Padova

tel. 049 8071370

e-mail info@centrodarte.it

Info web

https://www.facebook.com/events/679252386022562/

