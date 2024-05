“Opificium musicae – la fabbrica della musica”, il concerto al Santuario Madonna Pellegrina

Il Centro Organistico Padovano conclude la rassegna intitolata “Opificium musicae – la fabbrica della musica” nel mese di maggio al Santuario Madonna Pellegrina con il concerto del Coro ed ensemble strumentale del Conservatorio “C. Pollini” di Padova

Sarà il Coro ed ensemble sturmentale del Conservatorio “C. Pollini” di Padova a chiudere la rassegna intitolata “Opificium musicae – la fabbrica della musica” venerdì 24 maggio al Santuario Madonna Pellegrina alle 21 con ingresso libero.

Il coro, diretto da Francesco Loregian presenta un raffinato programma che troverà il fulcro nella personalità del compositore tedesco Johannes Brahms, al quale verranno affiancati alcuni brani di D. Buxtehude, A. Vivaldi e F. Durante oltre ad un intervento solistico all'organo dedicao a J. Brahms da parte del giovane Martino Grigoletto, studente al biennio accademico nella classe di Pierpaolo Turetta.

L’organo nel Santuario di Madonna Pellegrina è un Mascioni-Leorin che dispone di cinquantatré registri reali, sette meccanici, ventotto derivati e trasmessi e una consolle a tre.

Il progetto "Opificium musicae - la Fabbrica della musica" era iniziato ad ottobre 2023 ed ha coperto i tre cicli di ottobre, marzo e maggio. Poi ad ottobre partirà la nuova rassegna.

La rassegna è organizzata dal Centro Organistico Padovano e realizzata con il Patrocinio del Comune di Padova ed il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e la collaborazione di Asolo Musica nell'ambito del progetto Cantantibus Organis, Circuito Organistico Regionale.

Con la collaborazione del Liceo musicale “C. Marchesi” ” – Padova, del Conservatorio “C. Pollini” – Padova, del Collegio universitario Don N. Mazza e della Associazione ITALIARMENIA per l’amicizia italo-armena.

Nato a Padova, ha conseguito presso il Conservatorio C. Pollini di Padova i diplomi di Composizione, Direzione di Coro, Organo e Composizione organistica e presso il Conservatorio G.B. Martini di Bologna il diploma di Direzione d'orchestra. Ha studiato Canto con Adriana Rossi Castellani conseguendo il "diplomino" presso il Conservatorio di Adria. Ha studiato inoltre alla facoltà di Lettere presso l'Università di Bologna. E' in possesso delle abilitazioni per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola media inferiore e superiore. E' risultato idoneo all'insegnamento in Conservatorio di Esercitazioni Corali e di Composizione in seguito a concorso per esami e titoli. Ha seguito i corsi di perfezionamento con Franco Donatoni all'Accademia Chigiana di Siena e Giacomo Manzoni a Fiesole per la Composizione, con Jan Fischer e Maria Silvia Roveri per il metodo funzionale della voce di Gisela Rohmert, con Giorgio Ravazzolo per la tecnica Alexander ed il metodo Feldenkrais. Ha partecipato a Riva del Garda al corso speciale di direzione d'orchestra tenuto dal maestro Isaac Karabtchevsky. Suoi lavori sono stati commissionati ed eseguiti dal Teatro Comunale di Ferrara, dal Teatro Romanini di Brescia. Ha pubblicato diverse composizioni per la casa editrice Alceo. Come maestro del coro ha collaborato, in veste di direttore, con il coro del Teatro Verdi di Padova e di ensemble vocali per conto di Enti ed Associazioni. E' stato assistente e collaboratore del maestro Gabriele Bellini nell'allestimento dell'opera Fedora di U. Giordano presso il Teatro dell'opera di Giessen vicino Francoforte in Germania. E' risultato idoneo nella procedura per le candidature all'insegnamento nell'Albo degli Esperti di valutazione dell'Anvur per i settori AFAM della musica, delle arti visive e dello spettacolo. E' stato membro di Consiglio Accademico e rappresentante RSU. Attualmente è docente di Esercitazioni Corali presso il Conservatorio “C. Pollini” di Padova.

