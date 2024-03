Il Duo Seraphim chiude la rassegna di concerti del Centro Organistico Padovano alla chiesa di S. Antonio Abate

Con il concerto di domenica 24 marzo, alle 17.30 la rassegna del Centro Organistico Paodvano, che ha visto il tutto esaurito nei primi tre appuntamenti, conclude il ciclo di Opificium Musicae – La fabbrica della musica nella Chiesa di S. Antonio Abate in via Savonarola, 176 a Padova, il Duo Seraphim. L’affermato ensemble è formato da Stefano Molardi all’organo, concertista internazionale, vincitore di importanti concorsi organistici, musicologo, docente presso il Conservatorio di Lugano e Gian Andrea Guerra al violino, esperto di prassi storicamente informata, suona stabilmente in importanti ensemble cameristici.

Il programma, interamente strutturato intorno alla figura di J. S. Bach, alternerà brani organistici a brani per violino ed organo. La perfezione contrappuntistica e la straordinaria creatività di Bach ci trasporteranno fra momenti meditativi, accorati canti spiegati, spunti contrappuntistici e dialoghi intricati e misteriosi.

La “fabbrica della musica” ci farà entrare dentro la composizione ed i Maestri Molardi e Guerra ci faranno comprendere come i colori dell’organo si possono fondere con le sonorità del violino in un prodigioso amalgama.

La rassegna è organizzata dal Centro Organistico Padovano e realizzata con il Patrocinio del Comune di Padova ed il contributo dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e la collaborazione di Asolo Musica nell'ambito del progetto Cantantibus Organis, Circuito Organistico Regionale, si svolgerà come di consueto di domenica con inizio alle ore 17.30 ad ingresso libero e gratuito. Si ringrazia il Collegio “Don N. Mazza” per la collaborazione ed il patrocinio.

Con la collaborazione del Liceo musicale “C. Marchesi” ed il Conservatorio “C. Pollini” di Padova.

Gian Andrea Guerra

Allievo a Milano di Carlo Feige, si diploma in violino nel Conservatorio G. Nicolini di Piacenza ove ottiene anche la laurea di II livello in musica da camera con il massimo dei voti e la lode nelle classi di A. Sorrento e M. Decimo. E’ vincitore del concorso Guadagnini nell’anno 2011. Ha frequentato e terminato il Biennio di Violino barocco sotto la guida dei Maestri Enrico Gatti e Luca Giardini partecipando al laboratorio orchestrale dell’ Orchestra Montis Regalis ed alle master class di S.Kuijken, A.Schumann, A.Bernardini, L.Mangiocavallo, A.De Marchi, A.Beyer. F. Bonizzoni, L. Coppola.

Collabora con Musiciens du Prince, Orchestra da Camera di Mantova, La Risonanza, Collegium 1704, Ensemble Cordia, Ensemble Il Falcone, Accademia Montis Regalis, Cremona Antiqua, Sezione Aurea, Atalanta Fugiens, Accademia degli Invaghiti, Accademia degli Astrusi, Accademia d’ Arcadia, Collegium “Nova Ars Cantandi”, Accademia Barocca Italiana, Europa Galante, LaVerdi Barocca, L’Aura Soave, ricoprendo spesso il ruolo di prima parte. E’ primo violino dell’orchestra Cremona Antiqua (orchestra residente del Festival Monteverdi di Cremona).

Suona stabilmente nel Quartetto Vanvitelli esibendosi nei più importanti festival di settore (Bologna Festival, Festival Farnese di Fabio Biondi, Festival Monteverdi, Regie Sinfonie di Torino, Echi Lontani di Cagliari, Bobbio Classica, Baroquestock di Londra, Grandezze & Meraviglie di Modena, Vivat Curlandia a Riga in Lettonia, per la Società Filarmonica di Trento, in quintetto con Lucie Horsch e per il Ristori Baroque Festival di Verona).

Per l’etichetta franco-belga Arcana incide le sonate a violino solo e basso di M.Mascitti Op.8 ed Op. 9 (5 diapason, disco del mese per Deutschlandfunk, Bbc Music, Musicweb International, Amadeus, Classic Voice, Toccata, Musica..) il disco “Appena chiudo gli occhi” con la mezzo-soprano Giuseppina Bridelli (Cantate con violino solista di Scarlatti e Caldara) ed un’ opera inedita del compositore Giuseppe Agus le sonate per violino e basso Op.1.

Ha inciso per Arcana, Hyperion, Universal, Sony Italia, Sony Svizzera, VDE Gallo, Decca, Naive, Universal, Brilliant Classics Tactus, Deutsche Harmonia Mundi ed Amadeus. Dal 2018 collabora con Stefano Molardi proponendo letteratura per violino e organo/cembalo dei secoli XVII e XVIII (Duo Seraphim). Docente di Musica d’insieme per archi nell’anno 2023 presso il Conservatorio di Udine e di Musica da Camera nell’anno 2024 presso il Conservatorio di Sassari è direttore artistico della Rassegna Antichi Organi di Piacenza e del Festival Musica Madre Divina.

Stefano Molardi

Organista, clavicembalista, direttore, musicologo cremonese, si è perfezionato con importanti maestri quali, Kooiman, Stembridge, Vogel, Tagliavini ed in particolare con M. Radulescu (presso la Hochschule für Musik di Vienna), con cui ha collaborato come continuista, all’Académie Bach di Porrentruy (CH). Si è successivamente laureato presso la facoltà di musicologia di Cremona. E’ stato premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali, tra cui quello di Brugge ed il prestigioso Paul Hofhaimer di Innsbruck.

Svolge un’intensa attività concertistica come solista, direttore e come continuista in importanti rassegne in Italia, in Europa, in Brasile, USA, Giappone.

E' docente di organo presso la Scuola Universitaria di Musica di Lugano e presso il conservatorio di Brescia, tenendo masterclasses in Italia, Svizzera, Giappone, Spagna. Ha registrato per Tactus, Deutsch Grammophon, Divox, Brilliant Classics.

In particolare con la Brilliant ha inciso l’integrale della musica organistica di J. S. Bach, di J. Kuhnau, di G. B. Platti ottenendo importanti riconoscimenti internazionali, tra cui 5 stelle della rivista “Musica” e presso la BBC Music Magazine a Londra e in Germania il “Preis der Deutschen Schallplattenkritik.

Dal 2005 al 2019 è stato direttore dell’orchestra barocca “I Virtuosi delle Muse”, diventata nel 2013 “Accademia Barocca Italiana”, realizzando importanti progetti in Europa e in USA.

Dal 2018 collabora con il violinista Gian Andrea Guerra proponendo letteratura per violino e organo/cembalo dei secoli XVII e XVIII (Duo Seraphim)

Calendario

Chiesa di S. Antonio Abate - Via Savonarola, 176 Padova

Domenica 24 marzo 2024, ore 17.30

Stefano Molardi, organo

Gianandrea Guerra, violino

Musiche di Johann Sebastian BACH

Informazioni

Inizio concerti alle ore 17.30

Ingresso libero e gratuito

tel. 347 7109725

Info web

www.facebook.com/CentroOrganisticoPadovano

https://www.sites.google.com/view/centroorganisticopadovano

