Rassegna “Opera Libera”, al Pollini Yannis Kyriakides + Andy Moor

Il prossimo appuntamento di “Opera Libera”, la nuova rassegna affidata dall’Università di Padova al Centro d’Arte per mettere in musica le celebrazioni degli 800 anni di storia dell’Ateneo, vedrà protagonista, martedì 8 marzo all’Auditorium Pollini, alle ore 20.30, il sound artist cipriota Yannis Kyriakides, per la prima volta a Padova, nella doppia veste di compositore e performer. Oltre ai set in solo e in duo con Andy Moor, Kyriakides presenterà in anteprima italiana la videoinstallazione -performance “Orbital” che preparerà, nei due giorni precedenti il concerto, insieme ad un gruppo scelto di studenti del Conservatorio “Cesare Pollini” di Padova, a cura di SaMPL (laboratorio integrato per la didattica, la ricerca e la produzione dedicato al “sound and music computing”) e della scuola di Musica elettronica dell’Istituto, dove Kyriakides terrà anche un seminario. “Orbital”, concepit a durante i giorni del primo lockdown nel 2020, si presenta come una partitura audiovisuale destinata a un ensemble variabile.

Si tratta di un viaggio compiuto sulla circonvallazione di Amsterdam, la A10, tra aprile e settembre dello scorso anno. La partitura comprende 74 immagini in cui sono codificati diversi parametri musicali da interpretare, a partire da determinate istruzioni e da una riserva di materiale melodico che gli interpreti devono memorizzare. La musica dovrebbe dare l’impressione di uno sguardo a distanza ma molte sono le possibilità di interagire. La seconda parte della serata consisterà in una doppia performance del solo Kyriakides e del duo con il chitarrista Andy Moor, molto noto inoltre per aver preso parte al gruppo The Ex. Kyriakides (1969), cipriota di nascita, successivamente emigrato in Gran Bretagna e poi, dopo i vent’anni, stabilitosi definitivamente in Olanda, studia originariamente violino per dedicarsi in seguito alla musica elettroacustica e alla sperimentazione e ibridazione di media differenti. Il suo obiettivo è spesso quello di porre problemi all’esecutore nel rapportarsi alle istruzioni per rendere un determinato concetto musicale e anche di rendere l’ascoltatore cosciente del suo ruolo attivo nel dare senso alle operazioni artistiche. Ne nascono così diverse esperienze in cui i rapporti tra percezione, emozioni e linguaggio sono messi in questione, soprattutto quando si tratta dei differenti nessi tra parola e testo musicale. Molto prolifico, Kyriakides ha anche fondato, insieme al chitarrista Andy Moor (the Ex) e all’artista Isabelle Vigier, l’etichetta discografica Unsounds, dedicata alla diffusione della nuova musica elettroacustica. Insegna composizione al Conservatorio Reale dell’Aia, dove è stato insignito del premio di composizione Johan Wagenaar 2020.

